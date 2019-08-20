Горбачев высказался о необходимости диалога между Россией и США

Экс-президент СССР Михаил Горбачев обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщает РИА «Новости».

Это произошло во время его встречи с министром иностранных дел и развития торговли Мальты господином Кармело Абела. Он также подчеркнул, что крайне важно не допустить разрушения всего, что было достигнуто совместными усилиями в годы, когда закончилась с холодная война. Министр иностранных дел Мальты поддержал эту позицию.

«Мы со своей стороны будем делать все возможное в рамках двусторонних отношений… Как член Евросоюза мы будем способствовать диалогу с Российской Федерацией и сближению позиций по всем проблемам», - пообещал Абела.

Во время разговора бывший президент также поделился с министром воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и о встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим.

Ранее Горбачев открестился от гонений на прототип героя «Чернобыля».