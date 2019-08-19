Зеленский просит Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-33 годов актом «геноцида украинского народа», сообщает РИА «Новости».

«Украина обращается к Израилю с призывом также признать Голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьером Израиля в Киеве.

Отмечается, власти Украины объявили Голодомор геноцидом и актом «тоталитарного террора» против украинцев. Они добиваются от мирового сообщества признания данного факта.

Уточняется, что массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида уже признали 19 государств.

Ранее Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве.