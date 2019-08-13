Зеленский дал Богдану новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность. Об этом сообщает Liga.net.

Стало известно, что Богдан получил должность главы Комиссии по государственным наградам и геральдике.

Отмечается, что в новый состав комиссии также вошли 14 человек, большинство которых являлись ее членами и во время президентства на Украине Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Богдана освободили от должности главы администрации президента Украины.