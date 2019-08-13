Зеленский дал Богдану новую должность
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность. Об этом сообщает Liga.net.
Стало известно, что Богдан получил должность главы Комиссии по государственным наградам и геральдике.
Отмечается, что в новый состав комиссии также вошли 14 человек, большинство которых являлись ее членами и во время президентства на Украине Петра Порошенко.
Ранее сообщалось, что Богдана освободили от должности главы администрации президента Украины.