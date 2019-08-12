Партия Медведчука хочет взглавить комитеты Рады

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» хочет возглавить комитеты в Верховной раде нового созыва Украины. Об этом информирует РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу партии.

Как стало известно, партия рассчитывает возглавить три комитета.

При этом «Оппозиционная платформа» объясняет свои намерения в соответствии с действующими документами, в том числе закона и регламента «О комитетах Верховной рады Украины», регламенту Верховной рады Украины.

Согласно документам, партия должна получить в Раде три позиции глав комитетов.

В партии отмечают, что парламентское меньшинство должно получить возможность эффективно выполнять свои контрольные функции.

Ранее сообщалось, что члены партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» будут добиваться перестановок в руководстве «Нафтогаза Украины».