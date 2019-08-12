Порошенко пытались забросать яйцами

Экс-президента Украины Петра Порошенко попытались забросать яйцами, сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, это произошло после того, как он покинул здание Государственного бюро расследований, где проходил его допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

Уточняется, что неизвестные бросались в бывшего украинского лидера яйцами, сторонники экс-президента попытались защитить его.

Сообщается, что допрос длился около двух с половиной часов. После него экс-президент Украины дал небольшое интервью журналистами и уехал.

Ранее Порошенко прибыл на допрос.