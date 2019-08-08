СМИ рассказали о роли России в отношениях США и Китая

В современной геополитической игре между США и Китаем Россия играет ключевую роль из-за отчасти утраченного статуса сверхдержавы, наличия ядерного оружия и места в Совбезе ООН. Об этом пишет Dagbladet.

Отмечается, что от того, ориентируется ли Россия на Запад или Китай, зависит расположение политического центра притяжения. В последнее время Москва предпочитает Пекин. Россию и Китай объединяет то, что в историческом и культурном отношении они отличаются от западных стран. Хотя экс-президент России Борис Ельцин говорил, что идеология России отличается от идеологии Китая, но страны должны сотрудничать, так как являются соседями, в настоящее время ситуация изменилась. В июне этого года российский президент Владимир Путин принимал в Санкт-Петербурге главу КНР Си Цзиньпина, который назвал его лучшим другом и коллегой. По мнению автора материала, политики также являются идеологическими партнерами.

В их сближении сыграло роль и географическое положение России, хотя в статье подчеркивается, что в отношениях с Пекином Москва является бедной родственницей. В 1989 году экономика СССР в два раза превосходила китайскую, но в настоящее время экономика Китая в шесть раз больше российской. По мнению российских синологов, Россия рискует пропасть в объятиях Китая и оказаться в пасти дракона.