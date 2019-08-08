Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии рассказал о готовности уйти в отставку

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил о готовности покинуть свой пост из-за неудачного задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он хочет уйти в отставку, так как считает, что в произошедшем есть его вина.

«Возможно, нужно было задействовать 3,5 тысячи бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа», — рассказал Опумбаев .

Уточняется, что о желании оставить свой пост председатель ГКНБ сообщил президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову на заседании парламента республики.

Ранее председатель ГКНБ Киргизии заявил, что жалеет, что не позволил стрелять на поражение при задержании Атамбаева.