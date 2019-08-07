Силовики задержали Атамбаева

<img src="">

Силовики задержал бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сторонников Атамбаева.

Отмечается, что Атамбаева вывезли из его дома. На месте находятся сторонники экс-президента. Они пытаются помешать автомобилям силовиков и преграждают дорогу спиленными деревьями.

Официального подтверждения информации о задержании Атамбаева пока нет.

Как говорится в прямой трансляции местного телеканала, киргизский спецназ применяет светошумовые гранаты против сторонников Атамбаева.

Ранее сообщалось, что при штурме резиденции Атамбаева пострадали около 10 человек.