Силовики задержали Атамбаева
Силовики задержал бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сторонников Атамбаева.
Отмечается, что Атамбаева вывезли из его дома. На месте находятся сторонники экс-президента. Они пытаются помешать автомобилям силовиков и преграждают дорогу спиленными деревьями.
Официального подтверждения информации о задержании Атамбаева пока нет.
Как говорится в прямой трансляции местного телеканала, киргизский спецназ применяет светошумовые гранаты против сторонников Атамбаева.
Ранее сообщалось, что при штурме резиденции Атамбаева пострадали около 10 человек.