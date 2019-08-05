Путин назвал условие разработки ракет средней и меньшей дальности Россией

Российский президент Владимир Путин заявил, что при подтверждении завершения разработки и производства в США ракет средней и меньшей дальности Россия может приступить к разработке аналогичных ракет.

Текст заявления президента опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил Минобороны, МИД и СВР следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности.

Президент отметил, что в случае получения достоверной информации о завершении разработки и начале производства таких ракет США, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет.