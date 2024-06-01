Разработана щадящая альтернатива полной замене коленного сустава

Американские ученые из Техасского университета A&M (TAMU) разработали метод имплантирования костно-хрящевых вкладышей из синтетических материалов, которой может стать щадящей альтернативой полной замены коленного сустава. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

По словам авторов новшества, синтетические вкладыши можно вставлять в любом возрасте без необходимости дополнительных регенеративных процедур, таких как введение факторов клеточного роста в организм.

Устройство состоит из двух частей — хрящевой головки и костной основы. Хрящевая оболочка представляет собой сверхпрочный гидрогель, имитирующий механические свойства биологического аналога. Основа изготовлена ​​из пористого биорезорбируемого (растворяющегося в организме) полимера.

После имплантации основа заменяется новой костной тканью и продолжает фиксировать хрящевую головку. Таким образом, цилиндрический имплантат стимулирует образование новой костной ткани и интеграцию с тканью хозяина, одновременно предоставляя синтетический хрящ, необходимый для функционирования сустава.

Ранее ученые впервые установили человеку имплант черепа с прозрачным окном, через которое можно изучать живой мозг.