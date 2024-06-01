В Крыму заявили об отмене Западом доктрины ядерного сдерживания

Коллективный Запад, давая разрешение на удары по территории России, фактически в одностороннем порядке отменяет доктрину ядерного сдерживания. С таким заявлением выступил постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

«Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией «дезориентации» Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения», – сказал Мурадов, добавив, что Россия не должна попасться на эту провокацию.

По его словам, если поставляемые Киеву ракеты дальнего радиуса действия будут наносить удары по российской территории, то страны Запада должны четко понимать, что ответ получат «они, инициаторы и наводчики ракет».

Запад, по мнению Мурадова, считает, что в ответ на ракетные атаки по территории РФ, удары должны наноситься по Украине, но ни в коем случае не по западным странам, которые тут якобы «ни при чем».

30 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине бить по РФ при помощи американского оружия. Однако это касается только российских объектов «в районе Харькова».

Ранее в офисе Зеленского оценили разрешение США бить по РФ американским оружием.