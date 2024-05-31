В России утвердили новый состав автомобильной аптечки

Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что водители должны будут приобрести многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров, а также черный или синий маркер, загубник для сердечно-легочной реанимации и нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.

В ведомстве также уточнили требования к ножницам, теперь необходимо иметь одни для перевязочного материала и еще одни хирургические ножницы общего назначения.

Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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