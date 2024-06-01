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В Екатеринбурге переименовали остановку «Эстонская», расположенную на Латвийской улице

Власти Екатеринбурга переименовали остановку общественного транспорта «Эстонская»

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Екатеринбурге изменили названия трех остановок общественного транспорта, ранее одна из них была названа в честь недружественной страны. Об этом сообщается на официальном городском портале.

Смену названий трех остановок общественного транспорта в Чкаловском и Октябрьском районах согласовали на последнем заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов в городской администрации.

Так, власти Екатеринбурга решили переименовать остановку «Эстонская» в Октябрьском районе. Известно, что она меняет свое название на «Научно-производственное предприятие «Старт»», которое в этом году отметит свой 75-летний юбилей. Будут ли в ближайшее время переименованы улица Латвийская, на которой находится эта остановка, или улица Эстонская, которая пролегает от нее поблизости, не уточняется.

Также новые наименования присвоили трамвайной остановке «Окружная» на улице 2-й Новосибирской улице и остановке общественного транспорта «Молотобойцев» на улице Бисертской, ранее называвшейся «Лифтостроительный завод».

Ранее в центре Уфы решили спилить 32 американских клена и высадить на их место липы.

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