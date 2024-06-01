В США еще на год отказались от пошлин на украинскую сталь

Президент Соединенных Штатов Джо Байден еще на год продлил решение о приостановке действия пошлин на импорт украинской стали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Белого дома.

«В свете выводов госсекретаря я пришел к заключению о том, что нынешняя ситуация на Украине носит особый характер, и что продление приостановки действия пошлин является оправданным», – следует из документа.

В постановлении указано, что Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену следить за ситуацией в сталелитейной промышленности США и Украины, и докладывать ему о необходимости прекращения или приостановки действия импортных пошлин на украинскую сталь.

Президент США отметил, что положение дел на Украине с 2022 года, когда впервые вступило в силу решение о приостановке пошлин, на сегодняшний день «не изменилось».

До этого Европейский парламент решил продлить до 5 июня 2025 года приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны ЕС.

Ранее были названы главные торговые партнеры Украины.