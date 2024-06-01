Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли село в Шебекинском городском округе Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа

close
100%
Andriy Andriyenko/AP

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

По словам Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

«Без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ», — пояснил Гладков.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе. По его словам, беспилотник упал и сдетонировал, в результате атаки никто не пострадал. Данные о последствиях атаки уточняются.

Также Гладков сообщал, что работающий в поле КАМаЗ подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на окраине Шебекино.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами