ВСУ обстреляли село в Шебекинском городском округе Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

По словам Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

«Без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ», — пояснил Гладков.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе. По его словам, беспилотник упал и сдетонировал, в результате атаки никто не пострадал. Данные о последствиях атаки уточняются.

Также Гладков сообщал, что работающий в поле КАМаЗ подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на окраине Шебекино.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.