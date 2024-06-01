Названы фразы, формирующие у ребенка нездоровые пищевые привычки

Одним из ключевых проявлений заботы о безопасности и здоровье детей является формирование полезных пищевых привычек с раннего возраста. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказала Антонина Цвинария, семейный нутрициолог, вице-президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ), бренд-директор Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).

Первая рекомендация — подавайте личный пример.

«По данным исследований, семейный фактор — одна из основных причин возникновения ожирения у детей от 3 до 15 лет. Повышайте уровень самообразования в области правильного питания и отслеживайте личные пищевые привычки, чтобы было легче формировать здоровое пищевое поведение у детей. Ребенок не оценит пользу овощей и фруктов, если родители любят ужинать макаронами и сосисками», — объяснила она.

Также, прививайте принципы рационального питания.

«Мама, без конца сидящая на диетах, или отец, перекусывающий на ходу фастфудом, не сформируют у ребенка правильное представление о здоровом пищевом поведении. Покажите на личном примере ребенку, что полноценный рацион: разнообразный и сбалансированный, с достаточным количеством жиров, белков, углеводов, витаминов и микроэлементов растительного и животного происхождения; регулярный и делится на 4-5 приемов пищи, что помогает избежать голодания или перегрузки органов пищеварения», — рассказала нутрициолог.

Не лишним будет обсуждать тему еды и ее влияние на организм.

«Объясните ребенку, почему одни продукты вредные, а другие полезные, на понятном ему языке. Избегайте размытых формулировок: «Конфеты — это плохо». Приведите более конкретные примеры вреда большого количества сладостей для организма: используйте дополнительные справочные материалы и книги в соответствии с возрастом ребенка», — рекомендовала она.

При этом не стоит забывать, что не надо переходить из крайности в крайность.

«Не демонизируйте еду и не превращайте ее в объект мотивации. В первом случае вы сделаете продукт сверхважным, а запретный плод, как известно, сладок. Ребенок будет употреблять вредную пищу втайне от родителей. Совет: не запрещайте, а заменяйте. Вредные сладости замените на полезные: предлагайте ребенку фрукты и ягоды, пастилу и сухофрукты, желательно, домашнего изготовления. Еда, как награждение, также приведет к неприятным последствиям: «заеданию» стресса и проблем, игнорированию и непониманию собственных чувств голода и насыщения («не встанешь из-за стола, пока не доешь»), ненависти к полезной пище («получишь конфету, только когда съешь суп»). Не превращайте еду в единственный источник удовольствия и радости. Сфокусируйте внимание ребенка не только на вкусе, но и на атмосфере, общении с близкими людьми», — отметила специалист.

По словам нутрициолога, есть несколько способов заинтересовать детей здоровым питанием: учите выбирать и отличать полезную еду от вредной, поощряйте участие в приготовлении пищи вместе с родителями, создавайте семейные традиции: совместный воскресный завтрак, пикник или чаепитие, рассказывайте или изучайте вместе интересные факты о полезных продуктах.

Наконец, избегайте телефона и компьютера во время приема пищи.

«Наше внимание рассеивается, когда мы принимаем пищу за компьютером и телевизором. Это ведет к перееданию, появлению лишнего веса и неусвоению необходимых витаминов и микроэлементов. Формируйте у ребенка привычку осознанного питания, когда он концентрируется на вкусе, запахе и текстуре еды и не отвлекается на гаджеты. В будущем это поможет ему избежать проблем с ЖКТ и других хронических заболеваний. Формирование полезных пищевых привычек с раннего возраста создает базу здорового питания во взрослой жизни», — резюмировала эксперт.

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