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Над Белгородом сработала система ПВО

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о работе сил противовоздушной обороны (ПВО) над регионом.

По словам Гладкова, система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду.

Губернатор области добавил, что в Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное загорелась крыша частного дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

«Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор», — поделился Гладков.

Он уточнил, что на местах работают все оперативные службы.

До этого Гладков сообщал об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Также ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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