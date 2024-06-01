Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о работе сил противовоздушной обороны (ПВО) над регионом.
По словам Гладкова, система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду.
Губернатор области добавил, что в Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное загорелась крыша частного дома. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
«Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор», — поделился Гладков.
Он уточнил, что на местах работают все оперативные службы.
До этого Гладков сообщал об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.
Также ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе.
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