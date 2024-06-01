Стало известно, почему Байден разрешил ВСУ применять западное оружие по территории РФ

Американского президента Джо Байдена убедили разрешить ВСУ наносить удары по территории России советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет газета Politico.

«Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей», — говорится в публикации.

В результате Байден согласился и поручил Пентагону и Салливану проработать изменения.

До этого газета Politivo писала, что Байден своим решением о нанесении ударов американским оружием по территории РФ, все глубже втягивает США в украинский конфликт. Решение показывает, «насколько далеко Байден отошел от своих первых попыток» не вмешиваться в конфликт и не обострять его.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.