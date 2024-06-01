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Стало известно, почему Байден разрешил ВСУ применять западное оружие по территории РФ

Politico: Салливан и Блинкен убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ по России

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Manuel Balce Ceneta/AP

Американского президента Джо Байдена убедили разрешить ВСУ наносить удары по территории России советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет газета Politico.

«Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей», — говорится в публикации.

В результате Байден согласился и поручил Пентагону и Салливану проработать изменения.

До этого газета Politivo писала, что Байден своим решением о нанесении ударов американским оружием по территории РФ, все глубже втягивает США в украинский конфликт. Решение показывает, «насколько далеко Байден отошел от своих первых попыток» не вмешиваться в конфликт и не обострять его.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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