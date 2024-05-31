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АТОР предупредила россиян о вероятных проблемах на границе с загранпаспортами

АТОР: россияне могут испытывать проблемы на границе с загранпаспортами

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Depositphotos

Российские туристы могут испытать трудности при пересечении границ РФ из-за неточностях в заграничных паспортах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

«У рoссиян могут все чаще отбирать паспорта на границе. Буква «ё» в загранпаспортах, место рoждения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктoв, особенности машинописного шрифта, транслитерации и подобные прoблемы все чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на грaнице», — следует из сообщения.

Отмечается, что у туристов, родившихся до 1991 года, могут возникнуть проблемы из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и загрaничном паспортах.

До этого сообщалось, что объем заявленной на лето 2024 года авиаперевозки из России в Египет в два раза превышает прошлогодний. При этом 90% провозной емкости приходится на два курортных направления — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Выбор авиаперевозчиков ограничен. Рейсы между странами осуществляют семь компаний: «Аэрофлот», «Азимут», AlMasria, AZUR Air, Egypt Air, Red Sea Airlines и Red Wings. Покупка билетов в обе стороны обойдется примерно в 50-60 тыс. рублей на человека без багажа.

Ранее россиянам рассказали, куда можно успеть подать на шенгенскую визу до повышения сбора 11 июня.

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