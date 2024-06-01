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В МИД Германии прокомментировали возможную сделку между Израилем и ХАМАС

Бербок: сделка между Израилем и ХАМАС дает «проблеск надежды»

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что возможная сделка между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС дает «проблеск надежды». Об этом Бербок написала на своей странице в соцсети X.

«Предложение Израиля <...> является проблеском надежды и может указать путь выхода из тупика войны», — отметила Бербок.

Она добавила, что власти ФРГ уже несколько месяцев неустанно работают над достижением соглашения совместные другими странами.

До этого президент США Джо Байден заявил, что палестинское движение ХАМАС в результате военной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа потеряло возможность совершения новых вылазок, подобных той, которую оно совершило 7 октября 2023 года.

Глава Белого дома отметил, что Израиль может выдвигать любые предложения ХАМАС без рисков для собственной безопасности.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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