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Ученые нашли организм с самым большим на Земле геномом

iScience: крошечный папоротник в 50 раз обогнал человека по объему ДНК

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Depositphotos

Международная группа ученых из Великобритании и Испании нашли нового рекордсмена по количеству ДНК среди всех организмов на Земле. Им оказался редкий папоротник Tmesipteris oblanceolata. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Растение получило сразу три титула в Книге рекордов Гиннеса: за самый большой геном в мире, самый большой геном растения и самый большой геном среди папоротников.

Tmesipteris oblanceolata встречается в Новой Каледонии и Вануату — островных государствах в Тихом океане. Род Tmesipteris представляет собой малоизученную группу растений, состоящую примерно из 15 видов.

Анализ показал, что Tmesipteris oblanceolata обладает 160,45 миллиарда пар оснований, или гигабаз — единицы размера генома. Это в 50 раз больше, чем у человека, и на 7% выше по сравнению с предыдущим рекордсменом — растением пиерис японский.

По словам ученых, в каждой клетке этого папоротника содержится ДНК протяженностью более 100 метров. Люди, обладающие 3,1 гигабазы, распределенными по 23 хромосомам, могут похвастаться лишь двухметровой цепочкой ДНК.

Исследователи отметили, что предки вида папоротников Tmesipteris появились на Земле около 350 млн лет назад, намного опередив динозавров.

Биологи уточнили, что размер генома обычно не дает преимуществ. Растения с большим количеством ДНК обычно представлены медленно растущими многолетними видами флоры, которые менее эффективны в фотосинтезе и требуют больше питательных веществ по сравнению с обладателями более компактного генома.

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