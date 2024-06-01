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Байден заявил о невозможности повторения атаки ХАМАС на Израиль

Байден: Израиль лишил ХАМАС возможности вылазок, подобных атаке 7 октября

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Jonathan Ernst-POOL/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС в результате военной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа потеряло возможность совершения новых вылазок, подобных той, которую оно совершило 7 октября 2023 года. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

«В последние восемь месяцев они [израильские военные] истощили силы ХАМАС. К настоящему моменту ХАМАС более не способно повторить 7 октября, что — вполне резонно — было одной из главных целей Израиля в этой войне», — заявил Байден.

Глава Белого дома отметил, что Израиль может выдвигать любые предложения ХАМАС без рисков для собственной безопасности.

Накануне Байден заявил о деталях сделки между Израилем и движением ХАМАС, которая предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы. В Вашингтоне уверены, что находящийся на рассмотрении новый проект сделки может привести не только к временному прекращению огня в анклаве, но и к более прочным договоренностям Израиля и ХАМАС.

Ранее Израилю предсказали потерянное десятилетие из-за конфликта в Газе.

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