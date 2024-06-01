Ученые сумели заглянуть в недра Марса, не покидая Землю

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили геологическую структуру Марса, не покидая лабораторию на Земле. Информацию о строении недр соседней планеты удалось извлечь из марсианских метеоритов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Метеориты, образовавшиеся примерно 1,3 миллиарда лет назад, а затем выброшенные с Марса, были собраны в Антарктиде и Африке.

«Марсианские метеориты — единственные физические материалы, которые мы имеем с Марса. Они позволяют нам проводить точные и точные измерения, а затем количественно оценивать процессы, происходящие на Марсе и вблизи марсианской поверхности. Они предоставляют прямую информацию о составе Марса, которая может обосновать достоверность научных исследований, например, о текущих операциях марсохода Perseverance, происходящих там», — объяснили авторы статьи.

Команда составила отчет о формировании Марса, используя образцы метеоритов, добытых из одного и того же вулкана, известных как нахлиты и хасигниты. Около 11 млн лет назад сильный метеоритный удар на Марс оторвал части планеты и отправил камни в космос. Некоторые из них упали на Землю, причем первый из обломков был обнаружен в 1815 году в Шассиньи, Франция, а затем в 1905 году в Нахле, Египет. С тех пор еще больше таких метеоритов нашли в таких местах, как Мавритания и Антарктида.

Специалисты проанализировали два ключевых типа метеоритов: нахлит и шассигнит. Нахлиты имеют базальтовую основу, но они также богаты минералом, называемым клинопироксеном. Шассигниты почти целиком состоят из минерала оливина.

Ученые узнали, что породы связаны друг с другом посредством процесса, известного как фракционная кристаллизация внутри вулкана, в котором они образовались. Используя состав этих пород, они выяснили, что некоторые из расплавленных нахлитов включали в себя части коры, расположенные близко к поверхности, которые также взаимодействовали с атмосферой Марса.

Ранее ученые выяснили, что ядро Марса состоит из жидкого металла.