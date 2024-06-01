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В Москве скончался актер Дмитрий Липинский

Актер Дмитрий Липинский найден мертвым в Москве

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Shutterstock

Российский актер Дмитрий Липинский скончался в своей квартире в возрасте 34 лет. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

«Дмитрий Липинский не вышел в пятницу на работу, перестал отвечать на звонки. Также он не открывал дверь квартиры. Мать предположила, что ему стало плохо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили внутри тело хозяина.

Липинский окончил в ГИТИС в 2013 году. После этого он работал в труппе театра «Студия театрального искусства». Липинский снимался в сериале «Тихий Дон».

30 мая умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Российская актриса скончалась на 54-м году жизни.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

Ранее умер актер из сериалов «След» и «Тайны следствия».

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