В Одесской области Украины произошли взрывы

Взрывы зафиксировали в Одесской области Украины. Об этом сообщает издание «Думская».

«Взрывы в области», — уточнили в публикации.

В красную зону на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны попали Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Киевская и Одесская области, а также подконтрольная украинским властям части Херсонской области.

Вечером, 31 мая, стало известно, что в Одессе произошли взрывы.

28 мая сообщалось, что в Одессе в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура. Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным прокуратуры, обзор территории, которая попала под удар, продолжается. Он направлен на установление полного перечня разрушений и повреждений.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).