Синоптик рассказал о начале купального сезона в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в Москве начнется с открытия купального сезона. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, вода в столице прогрелась до +21°C.

«Купальный сезон начинается именно в Москве, а не на Черном море, именно в эти выходные», — подчеркнул Вильфанд.

Он пояснил, что столичные водоемы прогрелись за счет высокой дневной температуры. Температура воды в Черном море на Кавказе ниже, чем в Москве. Так, в Анапе море прогрелось до +18°C, в Геленджике — до +19°C, в Сочи — до +19,5°C.

До этого замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что в предстоящие выходные в Москве сохранится жаркая погода. При этом повышается вероятность ливневых дождей и небольших гроз.

Тепло в столицу пришло с юга, поэтому температуры воздуха в ближайшее время будут достаточно высокими.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.