Байден прокомментировал решение суда присяжных о вине Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что признание Дональда Трампа виновным по уголовному делу — подтверждение принципа, что в США никто не стоит выше закона. Трансляцию выступления вел Белый дом на YouTube-канале.

«Американский принцип, согласно которому никто не может быть выше закона, был подтвержден», — сказал американский лидер.

31 мая коллегия присяжных единогласно признала Дональда Трампа виновным по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Экс-президент назвал судебный процесс позором и обвинил в фальсификации администрацию Джо Байдена. Белый дом заявил, что «уважает верховенство закона». Приговор назначен на 11 июля, Трампу грозит до 136 лет тюрьмы.

Позже экс-президент заявил, что вынесение обвинительного вердикта судом присяжных в уголовном суде Манхэттена и участие Белого дома в этом решении означают опасность для всех американцев.

Ранее сообщалось, как обвинительный приговор Дональду Трампу может навредить Джо Байдену.