Мишустин образовал президиум кабмина РФ в новом составе

Председатель российского правительства Михаил Мишустин образовал президиум кабинета министров в новом составе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет: образовать президиум правительства Российской Федерации в следующем составе», — следует из сообщения.

До этого Мишустин заявил, что выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают все государства «пятерки».

Также сообщалось, что бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин, могут стать депутатами Государственной Думы РФ. По словам двух источников издания, Абрамченко может занять пост вице-спикера Госдумы, который занимает экс-кандидат в президенты Вячеслав Даванков, депутат от партии «Новые люди».

Согласно информации издания, бывшим чиновникам предстоит пройти выборы в одномандатных округах: Абрамченко в Хакасии, Шульгинову в Ростовской области и Матыцину в Брянской области. Один из источников также упомянул, что не все кандидаты пойдут на выборы от партии «Единая Россия».

Ранее лидеры ЕАЭС на саммите союза утвердили несколько документов.