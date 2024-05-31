Власти Москвы заявили, что все станции столичного метро работают в штатном режиме

Все станции Сокольнической линии московского метрополитена работают в штатном режиме. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

«Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В тоннеле метро на Сокольнической линии вечером 31 мая произошло задымление. В столичном дептрансе уточнили, что движения не было от «Университета» до «Парка культуры». При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже стало известно, что причина сбоя в метро Москвы — техническая неисправность. В дептрансе отметили, что пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет, пассажиры в безопасности. В ведомстве обратили внимание, что все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки.

Ранее в Москве в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание в вагоне поезда.