Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Москвы заявили, что все станции столичного метро работают в штатном режиме

Дептранс Москвы: все станции Сокольнической линии работают штатно

close
100%
РИА «Новости»

Все станции Сокольнической линии московского метрополитена работают в штатном режиме. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

«Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В тоннеле метро на Сокольнической линии вечером 31 мая произошло задымление. В столичном дептрансе уточнили, что движения не было от «Университета» до «Парка культуры». При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позже стало известно, что причина сбоя в метро Москвы — техническая неисправность. В дептрансе отметили, что пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет, пассажиры в безопасности. В ведомстве обратили внимание, что все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки.

Ранее в Москве в поезде метро на станции Электрозаводская произошло возгорание в вагоне поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами