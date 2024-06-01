Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден не боится быть обвиненным в преступлениях, подобно Трампу

Байден уверен, что не подвергнется судебному преследованию, как Трамп

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что в будущем ему не грозит судебное разбирательство, подобное тому, с которым столкнулся его предшественник Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого Дома.

Журналисты поинтересовались у хозяина Белого Дома, не опасается ли он, что с ним когда-нибудь произойдет такая же ситуация, как и с Трампом.

«Вовсе нет. Я не сделал ничего плохого. Система по-прежнему работает», — сказал Байден, отметив, что не знает, как повлияет приговор Трампу на результаты ноябрьских президентских выборов.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова республиканца о влиянии Байдена на судебный процесс, американский лидер заявил: «Я не знал, что я настолько влиятелен».

Накануне коллегия присяжных единогласно признала бывшего президента США Дональда Трампа виновным по одному из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Сообщалось, как обвинительный приговор Трампу может навредить Байдену.

Ранее в Кремле прокомментировали приговор Трампу.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами