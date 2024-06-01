Байден не боится быть обвиненным в преступлениях, подобно Трампу

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что в будущем ему не грозит судебное разбирательство, подобное тому, с которым столкнулся его предшественник Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого Дома.

Журналисты поинтересовались у хозяина Белого Дома, не опасается ли он, что с ним когда-нибудь произойдет такая же ситуация, как и с Трампом.

«Вовсе нет. Я не сделал ничего плохого. Система по-прежнему работает», — сказал Байден, отметив, что не знает, как повлияет приговор Трампу на результаты ноябрьских президентских выборов.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова республиканца о влиянии Байдена на судебный процесс, американский лидер заявил: «Я не знал, что я настолько влиятелен».

Накануне коллегия присяжных единогласно признала бывшего президента США Дональда Трампа виновным по одному из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Сообщалось, как обвинительный приговор Трампу может навредить Байдену.

Ранее в Кремле прокомментировали приговор Трампу.