Госдеп анонсировал завершение переговоров по гарантиям безопасности для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам переговоров по телефону договорились в ближайшие недели закрыть вопрос по долгосрочным договоренностям о гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

«Договорились в ближайшие недели финализировать двусторонние переговоры о долгосрочных договоренностях в области безопасности», — уточнили в документе.

Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшую поддержку Украины, в том числе, поставки оружия и «возможность самообороны» против российской армии.

Накануне Кулеба счел вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в тех границах, которые сейчас контролируют ВСУ, является рискованным.

21 мая госсекретарь США на пресс-конференции в Праге заявил, что участники НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне в июлне проработают «мостик» в альянс для Украины.

Ранее в МИД Венгрии предупредили о подготовке НАТО к войне с РФ.