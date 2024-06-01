Американский президент США Джо Байден своим решением о нанесении ударов американским оружием по территории РФ, все глубже втягивает США в украинский конфликт. Об этом написала газета Politico.

В статье обратили внимание, что это решение показывает, «насколько далеко Байден отошел от своих первых попыток» не вмешиваться в конфликт и не обострять его. В публикации уточнили, что нынешний глава Белого дома «медленно и постепенно» пересек «все красные линии», касающиеся украинского конфликта, которые он сам же и обозначил.

«Как часто Байден меняет свое мнение о некогда запретных идеях, предлагаемых украинскими политиками», — отметили политические аналитики издания.

До этого в США заявили, что Вашингтон практически полностью контролирует действия ВСУ.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не знают о том, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории РФ.

Ранее Зеленский оценил послание Вашингтона по поставкам оружия.