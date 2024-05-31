«Крыши превратились в решето»: жительница Черкесска рассказала о последствиях непогоды

Жительница Черкесска Раиса Арнаутова рассказала «Газете.Ru», что в городе выпал град размером с куриное яйцо, шиферные крыши превратились в решето. По ее словам, каждый пятый автомобиль оказался с выбитыми задними стеклами.

«В момент стихии мы едва успели загнать машину под навес. Сначала небо затянуло и потемнело, пошел мелкий дождь, который резко перешел в град размером с яйцо. Наш огород посекло, как блендером, сразу же разрушилась пластиковая перегородка под навесом. У соседей побило машины. Град не только выбил задние стекла, но и разбил переднюю приборную панель. В городе каждый пятый автомобиль с выбитым задним стеклом. В частном секторе шиферные крыши превратились в решето, а железные и из профнастила — в детскую игрушку поп-ит. Многим выбило окна с западной стороны, с корнем вырваны деревья. Ливневки не справились с потоком воды, поэтому город вновь утонул», — сообщила Раиса.

Она отметила, что сейчас, несмотря на сумерки, в городе идут восстановительные работы. Жители своими силами чинят сорванные крыши, закрывают подручными средствами выбитые стекла на окнах.

«Буквально 10 минут назад ехала по улице, соседи помогают друг другу, убирают ветки. Мужчины все в основном на крышах. Но самое невероятное — в городе сразу после града начался футбольный матч», — добавила Раиса.

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Ранее жителей Москвы предупредили о грозе вечером 31 мая.