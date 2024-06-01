Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции с уровня АА до АА- на фоне дефицита бюджета и плохих экономических прогнозов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным вещателя, рейтинговое агентство пришло к выводу, что в 2023 году дефицит бюджета республики был более серьезным, чем предполагалось. Кроме того, аналитики S&P уверены, что дефицит бюджета не сможет вернуться к отметке в 3% ВВП к 2027 году, говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, S&P оценивает рейтинг Франции с 1975 года, при этом он понижался до сегодняшнего дня лишь дважды — в 2011 он опустился с уровня ААА до АА+, а в 2012 году также был понижен до отметки АА.

До этого радиостанция France Info сообщала, что дефицит государственного бюджета Франции по итогам 2024 года может снова оказаться выше 5% ВВП. При этом правительство рассчитывало сверстать государственные финансы с дефицитом около 4,4%.

Французский депутат Сандрин Руссо предложила закрыть дефицит бюджета за счет личных накоплений граждан, не уточнив, готова ли она вкладывать свои деньги, чтобы помочь правительству решить данную проблему.

Ранее Макрон призвал ускорить переход к военной экономике во Франции.