Родители назвали главные тревоги и опасения в воспитании детей

Больше половины — 66% — опрошенных родителей назвали воздействие медиа-контента на детей главным поводом для беспокойства. Это показало исследование платформы корпоративного благополучия «Понимаю», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Вторым по популярности стали опасения по поводу роста жестокости среди детей и подростков. О том, что это может коснуться их ребенка, волнуются 59% участников опроса. Вероятность возникновения зависимостей от курения, употребления алкоголя и наркотиков — пугает 52% опрошенных.

«В том, что влияние медиа оказалось одной из главных причин, вызывающих беспокойство у родителей в наши дни, нет ничего удивительного. Современные дети и подростки проводят значительную часть свободного времени в интернете. Там они смотрят различных блогеров, которые сегодня стали новыми медиа. Лидеры мнений оказывают влияние на то, как подростки одеваются, что слушают и даже на их самовосприятие», — прокомментировала кандидат медицинских наук, психолог платформы «Понимаю» Светлана Мухортова.

Среди факторов, вызывающих тревогу, оказались также высокие нагрузки и возможное психологическое давление на детей в школе (49%) и экономические трудности (38%).

Самыми важными направлениями в воспитании детей россияне назвали поддержку их психологического здоровья и эмоционального благополучия (63%). Вторым по популярности ответом стало развитие этических и моральных ценностей (52%), далее следует «Формирование навыков критического мышления» (44%).

По мнению опрошенных, сделать развитие детей в современном мире можно более гармоничным. 80% считают, что поможет создание благоприятной среды и программ благополучия, таких как детские кружки, фестивали, летние лагеря и программы профориентации для тех, кто постарше. Поддержку внутри семьи выделило более 70% опрошенных. Важность помощи психологов и специалистов по развитию отметили 49%.

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