Бразилия изъявила желание помочь достижению мира на Украине

Власти Бразилии хотят помочь в достижении мира на Украине, который возможен только с учетом интересов обеих сторон конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете O Globo.

«Мы хотим внести вклад в достижимое соглашение о мире. Это возможно, только если мы будем учитывать темы, беспокоящие обе стороны, что предполагает диалог между ними», — сказал Аморим, добавив, что наилучшим вариантом было бы, если переговоры проходили при поддержке стран, которым доверяют обе стороны.

В конце мая Бразилия и Китай выступили с предложением провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая стала бы альтернативой саммиту в Швейцарии. Отмечается, что обе страны изложили «общие понимания» способов решения военного конфликта между Россией и Украиной.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии должна пройти в середине июня. На встречу пригласили свыше 120 государств, в том числе представителей «Большой семерки» БРИКС и G20.

Ранее РФ поддержала предложение Китая созвать мирную конференцию по Украине.