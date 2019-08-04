МИД России обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ведомство направит США и ФРГ обращения по поводу вмешательства их СМИ и дипломатов во внутренние дела России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что речь идет о реакции на несанкционированную акцию, которая прошла в Москве в субботу, 3 августа.

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — сказала Захарова.

Она добавила, что американское посольство в Москве разместило «маршрут хождения» и 90% размещенной информации призывали поучаствовать в этом мероприятии.

Ранее Захарова отреагировала на заявление Помпео о возвращении Крыма.