МИД России обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ведомство направит США и ФРГ обращения по поводу вмешательства их СМИ и дипломатов во внутренние дела России. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что речь идет о реакции на несанкционированную акцию, которая прошла в Москве в субботу, 3 августа.
«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — сказала Захарова.
Она добавила, что американское посольство в Москве разместило «маршрут хождения» и 90% размещенной информации призывали поучаствовать в этом мероприятии.
Ранее Захарова отреагировала на заявление Помпео о возвращении Крыма.