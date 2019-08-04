Захарова отреагировала на заявление Помпео о возвращении Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Майка Помпео о возвращении Крыма в состав Украины. Сообщение об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, американский госсекретарь не относится с уважением к результатам демократического волеизъявления крымчан.

«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео», — отметила Захарова.

Ранее Помпео заявил, что для США неприемлим невозврат Крыма в состав Украины. По его словам, полуостров должен туда вернуться.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.