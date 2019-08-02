Советник Зеленского сообщил об информационной атаке против «Слуги народа»

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что публикация его заявления о депутатах является информационной спецоперацией против партии «Слуга народа». Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого СМИ выложили аудиозапись фрагмента лекции Потураева, где он говорит, что депутаты «Слуги народа» являются никем в политике.

По его словам, таким способом неизвестные хотят подорвать единство партии.

«Но это все — жалкие попытки и даже смешные. Мы здесь, в Трускавце, над этим прекрасно все посмеялись», — отметил Потураев.

Он также добавил, что человек, «сливший» аудиозапись, поступил неэтично.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Богдан назвал провокацией публикацию своего заявления.