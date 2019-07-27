Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с одесского пляжа. Снимок он выложил на своей странице в фейсбуке.

Рядом с Зеленским сидит глава офиса президента Андрей Богдан в плавках.

Сам Зеленский одет в короткие шорты и футболку и кепку.

«Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных», — подписал Зеленский фото на русском языке (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях радуются за президента и желают ему хорошего отдыха.