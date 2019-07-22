Путин снял многолетние санкции с Эритреи

Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет санкции в отношение Эритреи, действовавшие с 2009 года, сообщается на официальном портале правовой информации.

Ограничения были введены 10 лет назад.

Документ запрещал поставку оружия в государство из-за поддержки ее властями боевиков в Сомали, а также в связи с приграничным конфликтом в Джибута. Кроме того, все 10 лет были заморожены счета отдельных физических и юридических лиц.

К снятию санкций привело налаживание обстановки в регионе Африканского Рога и устранение разногласий между Эритреей и Джибути.

Ранее Латвия ввела санкции против Альбины Джанабаевой.