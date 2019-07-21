Асад загордился дружбой с Россией

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Президент России Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время... Президент России Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время...
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Сирийский президент Башар Асад ответил на поздравление с 75-летием установления дипотношений России и Сирии российскому коллеге Владимиру Путину и заявил, что гордится дружбой с РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Асад от имени страны отметил, что гордится исторической дружбой с российской стороной и «братскими связями» народов.

Он подчеркнул, что Сирия будет и дальше развивать отношения со страной в различных сферах.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал Асаду вместе бороться с террором в Сирии.