Зеленский объяснил эффектное появление в красных плавках на пляже

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему он искупался в красных плавках с помощниками в Черном море, когда был в Одессе. Об этом он рассказал на YouTube-канале.

По словам Зеленского, он пошел на пляж, разделся и купался вместе с украинцами, так как хочет быть ближе к ним.

Он отметил, что изначально говорил, что политика не повлияет на него и он останется человеком. Он пообещал, что не будет прекращаться в «Вову-инкогнито» и ездить тайно на Мальдивы.

Ранее сообщалось, что Зеленский окунулся в Черное море в ярких алых плавках в ходе визита в Одессу. Вместе с ним купались сотрудники его администрации. Снимки Зеленского на пляже вызвали ажиотаж у пользователей Сети.