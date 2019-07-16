Безработный Саакашвили хочет отстроить Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что предпочел бы заняться строительством дорог на Украине, нежели пребывать в должности генпрокурора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Саакашвили, он не претендует на конкретную должность.

При этом бывший губернатор заявил, что хочет решить проблемы Украины.

«Если бы мне и моей команде дали зачистить, то мы бы зачистили коррупционеров», — предложил один из вариантов Саакашвили.

Отмечается, что бывший лидер Грузии не отдает предпочтение чему-то одному. К примеру, Саакашвили заявил о готовности «спасти Одессу» или преобразить внешний вид Киева.

Ранее сообщалось, что Саакашвили может попасть под люстрацию на Украине.