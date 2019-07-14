Раскрыто лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера
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Центризбирком Украины показал лицо необычного кандидата Дарта Вейдера, который баллотируется в Верховную Раду. Об этом сообщает РИА «Новости».
Фотография мужчины была опубликована на официальном сайте Центризбиркома Украины.
Он числится как Дарт Викторович Вейдер среди других претендентов в Раду.
Мужчина является кандидатом от политической партии «Блок Дарта Вейдера». Он пойдет на выборы по одесскому одномандатному избирательному округу № 135.
Отмечается, что он является уроженцем Киева, имеет высшее образование и не имеет судимости.
Кроме того, он является директором ООО «Темная сторона силы».
Ранее сообщалось, что Дарт Вейдер и Чубакки помешали президенту Украины Владимиру Зеленскому пробежаться по Трассе здоровья.