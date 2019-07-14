Раскрыто лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

Центризбирком Украины показал лицо необычного кандидата Дарта Вейдера, который баллотируется в Верховную Раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фотография мужчины была опубликована на официальном сайте Центризбиркома Украины.

Он числится как Дарт Викторович Вейдер среди других претендентов в Раду.

Мужчина является кандидатом от политической партии «Блок Дарта Вейдера». Он пойдет на выборы по одесскому одномандатному избирательному округу № 135.

Отмечается, что он является уроженцем Киева, имеет высшее образование и не имеет судимости.

Кроме того, он является директором ООО «Темная сторона силы».

Ранее сообщалось, что Дарт Вейдер и Чубакки помешали президенту Украины Владимиру Зеленскому пробежаться по Трассе здоровья.