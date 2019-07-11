Стало известно, что обсудили Путин и Зеленский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе первого разговора Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, стороны осудили урегулирование на юго-востоке Украины, сообщает РИА «Новости».

Также были затронуты вопросы совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, отметил Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что лидеры двух стран достигли договоренности о продолжении работы на уровне экспертов.

Кроме того, обсуждалась возможность контактов в «нормандском формате».

Ранее Путин отреагировал на предложение встречи с Зеленским.