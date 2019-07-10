Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации ТВ-пространства людьми с пророссийскими взглядами. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, те у кого не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал.

«Мы должны с этим разбираться», - сказал Зеленский, комментируя несостоявшийся телемосте канала NewsOne с РФ.

Ранее сообщалось, что NewsOne выдвинул ультиматум властям Украины после отмены телемоста с Россией.