Зеленский отправится в Чернобыль

Украинский президент Владимир Зеленский собрался посетить Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Госагентствео по управлению зоной отчуждения.

Как отмечается, Зеленский станет свидетелем открытия новой арки над разрушенным 4 реактором в АЭС.

По данным СМИ, из-за приезда Зеленского перекроют 10 км чернобыльской зоны, что повредит туристическому потоку и может навредить стране.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал Героями Украины ликвидаторов из «Чернобыля».