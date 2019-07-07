Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии «Слуга народа» перед выборами в парламент. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, чтобы не допускать выступления президента, обычно высказываются отдельные члены штаба главы государства.

«Его сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал», — отметил Рабинович.

Он также добавил, что избирателям следует на выборах в Раду, которые пройдут 21 июля, сделать ответственный выбор.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского почистила ряды.