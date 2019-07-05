Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.
Как отмечается, Гуайдо вспомнил слова главы России Владимира Путина о необходимости решать венесуэльский кризис путем выборов, руководствуясь при этом демократическими процедурами. Оппозионер признался, что он и его сторонники внимательно прислушиваются «к тому, что говорили и говорят российский и французский лидеры».
Он подчеркнул, что готов работать с Россией и Путиным.
«Разумеется, мы готовы работать с Путиным и всеми остальными президентами над этим вопросом», — добавил Гуайдо.
Ранее сообщалось, что Гуайдо сдался и объявил о готовности пойти навстречу президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.